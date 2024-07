Uzun fasilədən sonra Rusiya Mərkəzi Bankı faiz dərəcəsini qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bank məlumat verib. Məlumata görə, illik faiz dərəcəsi 16%-dən 18%-ə qaldırılıb. Əsas uçot dərəcəsinin 2 faiz bəndi artırılıb.

Bildirilib ki, bank inflyasiya proqnozunu yüksəldib və pul siyasətini daha da sərtləşdirməyə hazırdır.

