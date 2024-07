3 bürc üçün varlanmaq fürsəti - Şans ayaqlarına gəldi

Bəzən hətta ağır, yorucu iş də arzu olunan sərvəti gətirmir. Astroloqlar əmindirlər ki, bəzi insanlar üçün uğur əldə etmək daha asandır, çünki onlar pulu cəlb edirlər...

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, proqnoza görə, Buğa, Şir və Əqrəb bürcləri avqustun əvvəlinə qədər xoşbəxt dövr yaşayacaqlar. Onlar əziz arzularını gerçəkləşdirə, perspektivli layihələr həyata keçirə və ya arzuladıqları işi tapa biləcəklər.

Buğa

Çalışqan və israrlı Buğa üçün iyulun sonu sabit maliyyə yaxşılaşması gətirəcək. Zənginlik planeti olan Venera tərəfindən idarə olunan Buğalar əlverişli maliyyə vəziyyətinə düşəcəklər. Uranın tranziti maliyyə yeniliklərini təşviq edəcək. Texnologiyaya investisiyalar və ya yeni maliyyə alətlərinin tətbiqi sərfəli nəticələr verə bilər.

Merkurinin Buğa bürcünə gəlişi ünsiyyət və danışıqlar bacarıqlarını təkmilləşdirir və Saturn planeti işgüzar fəaliyyətin qəfil partlayışlarındansa, sabitlik təklif edir, daimi sərvət artımına zəmanət verir. Saturnun təsiri əmanətləri və ağıllı sərmayələri təşviq edir, gələcək üçün möhkəm təməl yaradır.

Şir

Ulduzlar Şir bürcünün maliyyə trayektoriyasına təsir edəcək bir neçə əsas aspekti ortaya qoyur.

Birincisi, dəbdəbə və zənginlik planeti olan Venera Günəşlə əlverişli uyğunluq yaradır. Bu kosmik hadisə, Şirlərin pul qazanmasına səbəb olan fürsətləri cəlb etmək qabiliyyətini artırır. İstər gəlirli iş sövdələşməsi, istər maaş artımı, istərsə də uğurlu investisiya olsun, Şir bürcünün qarşısında çoxlu imkanlar açılır.

İkincisi, Şirlər öz yaradıcılıqlarından istifadə etməlidirlər. Ulduzlar ehtiraslarınızı dinləməyi məsləhət görür, bu, əla kommersiya başlanğıcına çevrilə bilər. Bir hobbiyə vaxt sərf etmək çox tez nəticə verə bilər. Şirlərin ayı yeni maliyyə dövrünün başlanğıcından xəbər verir. Bu, cəsarətli addımlar atmaq üçün əlverişli zamandır.

Əqrəb

Əqrəblər intensivliyi və yaradıcılığı ilə tanınırlar. Genişlənmə və sərvət planeti olan Yupiter ikinci gəlir evinə əlverişli cəhət qoyur. Bu yerləşdirmə adətən gözlənilməz qazanc və ya çılğın maliyyə qazanclarını bildirir. Fond bazarları və ya daşınmaz əmlakla məşğul olan Əqrəblər investisiyalarından əhəmiyyətli gəlirlər görə bilərlər.

Əqrəblər passiv gəlir imkanlarına diqqətli olmalıdırlar. Buraya əmlak icarəsi, qonorar və ya dividendlər daxil ola bilər. Əqrəbin hakim planeti olan Mars, paylaşılan resursları və mirası idarə edən səkkizinci evdən keçir. Bu tranzit ailə sərvətinə və ya birgə müəssisələrə fayda verə bilər. Bununla belə, Əqrəblərin olması məsləhət görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.