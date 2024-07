Aygün Kazımovanın adından dələduzluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, TikTok-da səhifə Xalq artistinin konsert verəcəyi elanını yazıb. Səhifə hətta saxta elanın Heydər Əliyev Mərkəzinin həyətində keçiriləcəyini bildirib. Səhifədə bilet satışı gerçəkləşdirilir. Dələduzlar biletlərin 15-35 manat arası satıldığını yazıb. Hətta fanatlardan Aygün Kazımova ilə şəkil çəkdirmək üçün pul da istənilib.

Kazımovanın komandası bildirir ki, konsert anonsu saxtadır, dələduzlara aldanmayın.

