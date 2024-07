COP29 Könüllülük Proqramı üzrə müsahibələr yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

“COP29 Könüllülük Proqramı üzrə müsahibələr yekunlaşdı”, – paylaşımda qeyd olunub, həmçinin ümumilikdə 10 000-dən çox müsahibənin baş tutduğu və 7 000 namizəd müsahibədən uğurla keçdiyi vurğulanıb.

“Qəbul edilən namizədləri təbrik edir, iştirak edən hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Yaşıl dünya naminə bizimlə həmrəy olduğunuz üçün çox şadıq!”, – paylaşımda yazılıb.

