31 yaşlı qadın öldürüldü, əri saxlanıldı

Bu gün saat 15 radələrində Ucar rayonunun Qazyan kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Rəvanə İsmayılova kəsici alətlə xəsarətlər yetirilməsi nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, məsələ ilə bağlı Rayon Polis Şöbəsinə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən R.İsmayılovanın həyat yoldaşı, 1979-cu il təvəllüdlü Kamil Qarayev saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

