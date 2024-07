Tanınmış jurnalist Ülkər Qasımovaya yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist “OBA” marketlər şəbəkəsinin korporativ kommunikasiya bölməsinin müdiri vəzifəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Ülkər Qasımova bu ilin yanvarına qədər “Xəzər” Televiziyasının İctimaiyyətlə əlaqələr və əməkdaşlıq departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışırdı.

