“Barselona”nın yeni transferi Mamadou Mbakke sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, istedadlı gənc futbolçu ötən mövsüm MLS-dən “Barselona”nın ikinci komandasına icarə əsasında cəlb edilmişdi. Bu mövsüm isə “Braselona” müdafiəçini transfer etməyə qərar verib. Mbakkenin adının “Real Madrid”in transferi Mbappenin adına uyğun olması sosial mediada lağa qoyulub. Sosial media istifadəçiləri ““Barselona” Mbappe transferinə Mbakke ilə cavab verdi” deyə rəylər yazıblar.

