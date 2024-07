Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərovun Olimpiya çempionu olması ilə bağlı rəsmi instaqram hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

