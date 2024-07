Yeni marşrut şəbəkəsi üzrə keçirilən müsabiqənin nəticəsinə əsasən, bu gündən Q1 nömrəli marşrut xəttinin nömrəsi 141E ilə əvəzlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "BakuBus" MMC məlumat yayıb.

