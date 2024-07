"Sabah" klubunun sabiq futbolçusu Aleksey Kaşuk Bakıdadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ukraynalı yarımmüdafiəçi hazırda "Qarabağ"ın Cəbəllütariqin "Linkoln" komandasına qarşı Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin oyununu izləyir.

Onun adı daha əvvəl "Neftçi" və "Qarabağ"la hallanıb.



