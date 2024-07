“HƏMAS” lideri İsmayıl Haniyə İranın paytaxtı Tehranda öldürülüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb. Məlumata görə, bu gün səhər saatlarında İsmayıl Haniyənin Tehrandakı iqamətgahı raket atəşinə tutulub. Haniyə ilə birgə onun mühafizəçilərindən biri də öldürülüb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.



Xatırladaq ki, 13 iyul 2024-cü ildə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bütün HƏMAS rəhbərliyini hədələmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.