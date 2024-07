AMB cari əməliyyatlar proqnozunu dəyişmədi

Bu ilin I rübünün cari əməliyyat balansının profisiti ÜDM-in 10.1%-ni təşkil edib. İyul ayının proqnozlarına gəldikdə cari əməliyyat proqnozu aprel ayının proqnozu ilə müqayisədə dəyişilməz saxlanıllıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, aprel ayında cari əməliyyat balansının bu ilin sonuna 7 milyard ABŞ dolları olacağı proqnozunu vermişdik. 2025-ci ildə isə bu rəqəm 6 milyard ABŞ dolları ərtafında olacaq.

