ABŞ-da "Barselona" və "Mançester Siti" klubları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun əsas vaxtı 2-2 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilərdə isə "Barselona" 4-2 hesabı ilə üstün olub.

