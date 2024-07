Bayden administrasiyası HƏMAS-ın siyasi lideri İsmayıl Haniyənin öldürülməsində iştirak etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken Sinqapurun CNA telekanalına açıqlmasında deyib:

"O, hadisədən xəbərsiz olub".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.