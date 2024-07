"ATV" telekanalında yayımlanan "Bizimləsən" verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iştirakçının "üzr istəməlisən" sözlərindən sonra verilişdə ekspert kimi iştirak edən vəkil Gülnar Nəzərli studiyanı tərk edib.

Aparıcı Zaur Baxşəliyevin təkidi ilə bir müddət sonra o yenidən efirə qayıdıb.

Həmin kadrları təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

