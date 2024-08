HƏMAS hərəkatının hərbi qanadının lideri, “İzzəddin Briqadası”nın komandiri Məhəmməd Deif öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.

İsrail mediası Deifin öldürülməsi ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarının da olduğunu yazır.

