Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Roma Papası Fransisk arasında telefon danışığı baş tutub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ərdoğan danışıq zamanı HƏMAS siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyənin öldürülməsi və Livana hücumu ilə İsrailin bütün bölgə və dünya üçün təhdid olduğunu vurğulayıb.

