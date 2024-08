İndiyə qədər növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar namizədliyi irəli sürülən 1489 nəfər arasında 25 siyasi partiyanın 459 nümayəndəsi də var.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib.

