Avropa İttifaqı “Xarici təsir haqqında” qanuna görə Gürcüstana maliyyə yardımını dayandıra bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu müsahibəsində Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Cozep Borrelin mətbuat katibi Peter Stano deyib.

O bildirib ki, təmsil etdiyi qurumda Gürcüstandakı vəziyyətdən ciddi narahatdırlar və sözü gedən qanunu geriyə addım kimi dəyərləndirirlər.

