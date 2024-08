"Azercell Telekom" MMC mobil telefon nömrələrin satışı ilə bağlı hərrac elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nömrələr 30 avqust 2024-cü il tarixində hərraca çıxarılacaq.



Elan edilən siyahıda olan "010 222 22 22" mobil nömrəsinin ilkin satış qiyməti 150 min manatdır.



Digər nömrələr və qiymətləri ilə fotodakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

