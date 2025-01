İsmayllı rayonu ərazisində 3 maqnitudalı zəlzələ olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, yeraltı təkan İsmayıllı stansiyasından 22 km şimalda yerli vaxtla 05:18-də qeydə alınıb və 9 km dərinlikdə baş verib.

Zəlzələ hiss olunmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.