Dəməşqdə PKK/YPG-yə qarşı etiraz aksiyası keçirildi

Dəməşqdə PKK/YPG terror təşkilatına qarşı etiraz aksiyası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməvi meydanına minlərlə suriyalı toplaşıb. Terror təşkilatının işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməsini istəyən suriyalılar Türkiyə ilə həmrəylik mesajları ifadə ediblər. Suriyalılar terrora qarşı birlik mesajlarını veriblər. Etirazçılar bildirib ki, terror təşkilatı PKK/YPG kürdləri təmsil etmir. Türklər və kürdlərin suriyalılarla qardaş xalq olduğunu ifadə edən etirazçılar, terror təşkilatının işğalını qəbul etmədiklərini bildiriblər. Suriyalılar Suriyada terrora yer olmadığını vurğulayaraq, Türkiyənin və Suriyanın terrorla mübarizəsini dəstəklədiklərini vurğulayıblar.

Onlar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana və Suriya lideri Əhməd Şaraya dəstək ifadə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.