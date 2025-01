​Fələstinlə həmrəylik üçün “Haaqa qrupu” quruldu

Fələstinlə həmrəylik və İsrailə qarşı ortaq siyasət yürütmək üçün “Haaqa qrupu” qurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrupa Beliz, Boliviya, Kolumbiya, Kuba, Honduras, Malayziya, Namibiya, Seneqal və Cənubi Afrika dövlətləri daxildir. Hollandiyanın inzibati paytaxtı Haaqada keçirilən toplantıda bir araya gələn ölkə nümayəndələri birgə bəyanatla çıxış edərək, İsrailin Qəzzada törətdiyi hərəkətləri soyqırım kimi irəli sürüblər. Görüşdə iştirak edən Fələstinin Haaqa səfiri Əmmar Hicazi qrupun yaradılmasını alqışladıqlarını bildirib.

Haaqa Qrupu bütün ölkələri Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu dəstəkləməyə və İsrail işğalına son qoymaq üçün bütün mümkün addımları atmağa çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.