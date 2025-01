İmza üçün Türkiyəyə gəlmək üzrə olan məşhur hücumçu geri qayıtdı

"Qalatasaray" "Milan"ın hücumçusu Alvaro Morata ilə anlaşsa da, transferdə problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya klubu Moratanın yerinə mərkəz hücumçusu almadan onun klubdan ayrılmasına icazə verməyəcəklərini bildirib. Moratanın Türkiyəyə gəlmək üzrə olduğu deyilsə də, “Milan” futbolçunun qalmasını tələb edib. "Qalatasaray" Moratanı icarə əsasında heyətinə qatmaq üçün danışıqları davam etdirərkən, ispaniyalı hücumçu "Milan"la məşqlərə çıxıb. Ulduz hücumçunun "Qalatasaray"a keçidinin çətinləşdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Alvaro Morata bu mövsüm A Seriyasında 16 matçda 5 dəfə fərqlənib. Futbolçu Çempionlar Liqasında 7 matçda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə komandasına töhfə verib.

