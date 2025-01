Fransa Qrenlandiyaya ordu göndərmiyəcək

Fransanın ABŞ Prezidenti Donald Trampın nəzarət altında almaq istədiyi Qrenlandiyaya hərbi qüvvələr göndərməsi danışıqlar mövzusu ola bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi belə açıqlama verib. Nazirliyin sözçüsü Kristof Lemuan bildirib ki, Donald Tramp Qrenlandiya ilə bağlı verdiyi bəyanatlardan geri çəkilməyib. “Fransa Danimarkaya dəstək üçün bölgəyə qoşun göndərə bilərmi?" sualına Lemuan, Prezident Emmanuel Makronun bəyanatını xatırladaraq, “Hərbi qoşunların göndərilməsindən söhbət gedə bilməz” - deyə cavab verib.

Lemuan vurğulayıb ki, Avropada dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı və suverenlik prinsipi qüvvədədir. Onun sözlərinə görə, sərhədlərə və dövlətlərin suverenliyinə hörmət etmək öhdəliyi beynəlxalq münasibətlərdə əsas prinsipdir.

