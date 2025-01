Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat verib.

Bildirilir ki, danışıq zamanı hər iki ölkənin Suriyanın siyasi birliyinə dəstəyi vurğulanıb və ölkədə siyasi keçid prosesinin əhatəli olmasının vacibliyi qeyd edilib.

