Bu bürc tezliklə xoşbəxt olacaq

Mart ayı bürcün bir çox əlamətləri üçün maliyyə və münasibətlərdə çətin olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir kiŞ bununla belə, bürc dairəsinin nümayəndələrindən birinin bəxti gətirəcək.

Astroloqlar ayın ən şanslı adamının kim olduğunu açıqlayıblar.

Həyatda qara zolaq Dolça üçün sona çatacaq. Hələ fevralın sonunda onlar enerji artımı hiss edəcək və daxili anlayış qazanacaqlar. Bütün bunlar düzgün qərarlar qəbul etməyə imkan verəcək.

Bundan əlavə, özünə hörmət və özünə inam güclənəcəkdir. Maddi vəziyyət yaxşılaşacaq. Səxavətli bonuslar, rəhbərlikdən mükafatlar, gözlənilməz pul daxilolmaları - bütün bunlar martın birinci yarısında baş verəcək.

Karyeranızda da şanslı olacaqsınız. Bəziləri karyeralarında irəliləyiş əldə edə biləcək, bəziləri isə göz önündə gəlirli part-time işi olacaq. Martın 20-də gözlənilməz təklif gələcək.

Sevgi münasibətləri sahəsində hər şey yaxşı olacaq. Subay olanlar ikinci yarısını tapa biləcəklər. Və ailə Dolçaları evdə rahatlıq və harmoniya mühiti yarada biləcəklər.

