İtaliya Ukraynaya qoşun göndərməyi rədd etdi

İtaliyanın baş naziri Corcia Meloni Fransa və Böyük Britaniyanın Ukraynaya qoşun yeritmək təklifini rədd etdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Corcia, deyib ki, o, Fransa və Britaniyanın Avropa qüvvələrinin tərkibində Ukraynaya qoşun yeritmək təklifinə razılıq verməyib. O, təklifin səmərəli olacağına inanmadığını qeyd edib. Corciya buna görə də İtaliya qoşunlarını Ukraynaya göndərməyəcəyini irəli sürüb. Hökumət rəhbərinin sözlərinə görə, indi əsas məsələ Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını ehtiva edən sülhün necə qurulmasıdır.

Qeyd edək ki, Londonda bir sıra Avropa ölkələrinin iştirakı ilə Ukraynadakı vəziyyəti və kollektiv Avropa təhlükəsizliyini müzakirə etmək üçün qeyri-rəsmi sammit keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.