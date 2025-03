Mourinyo Azərbaycanda oynayan futbolçunu istəyir - Sürpriz transfer

"Fənərbaxça" növbəti mövsüm üçün transfer işlərinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" Qvineyadan olan gənc istedadlı futbolçu Salifou Soumanı heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, məşqçi Joze Mourinyonun təlimatı ilə “Fənərbaxça” Azərbaycan Liqası komandalarından olan "Zirə” çıxış edən Salifou Souma ilə razılıq əldə etmək üzrədir. Futbolçunun Türkiyə nəgəngi ilə müqavilə imzalamaq istədiyi bildirilir. Danışıqların məhsuldar keçdiyi bildirilir. Məlumata görə, “Fənərbaxça” “Zirə”nin tələb etdiyi 800 min avronu ödəməyə razılıq verib.

Qeyd edək ki, Salifou Souma sağ cinah yarımmüdafiəçisi və hücumçu kimi çıxış edir. Soumah karyerasına “Kalum”da başlayıb, daha sonra “Bastia”, “Le Havre” və “Zirə” klublarında çıxış edib. Soumah bu mövsüm 28 matçda 8 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.