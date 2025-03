"Qarabağ" futbol klubunun futbolçusu Toral Bayramov həyat yoldaşı Nəzrin Bayramovaya bahalı hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun xanımı ona hədiyyə olunan lüks avtomobilin qarşısındakı fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün bir qızı var və hazırda ikinci övladlarının dünyaya gəlməsini gözləyirlər.

