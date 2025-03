Bu 5 bürc tezliklə evlənəcək

Bu il bir çox bürcün nümayəndəsi evlilik qərarı alacaq.

Metbuat.az 2025-ci ildə evlənmə şansı yüksək olan bürcləri təqdim edir:

Qoç

Bu il Qoçlar şəxsi inkişaflarına və gələcəklərinə dair böyük qərarlar verəcəklər. Uğurlu təkliflər və romantik anlar onları evliliyə doğru apara bilər. Həmçinin, Qoçların ehtiraslı və cəsarətli olması, onları bu dövr üçün evlilik baxımından şanslı edir.

Xərçəng

Xərçəng bürcü ailəcanlı və sevgi dolu bir bürcdür. Xərçənglər üçün 2025-ci il münasibətlərində böyük dəyişikliklər və yeni bir mərhələnin başlanğıcı ola bilər. Bu bürcün insanları çox zaman evliliyə meyllidirlər və bu dövr onları nişanlanmağa və ya evliliyə getməyə təşviq edəcək.

Balıqlar

Balıqlar romantik və xəyalpərəs bürclərdir. Bu il Balıqlar üçün münasibətlərində yeni bir dövr başlayacaq. Duyğusal olaraq balanslı və stabil əlaqələr qurmağa meyilli olan Balıqlar, tezliklə həyat yoldaşlarını tapacaqlar. Evlilik təklifləri və nişanlar gözlənilə bilər.

Tərəzi

Tərəzi bürcü ədalətə, harmoniya və gözəlliyə dəyər verən bir bürcdür .Bu il Tərəzi bürclərinin münasibətləri daha da dərinləşə bilər və bu da onları evlilik yolunda addım atmağa yönəldəcək.

Buğa

Buğa bürcü sabitlik və etibarlılığa önəm verir. Onlar romantik əlaqələrinə ciddi yanaşırlar və bu il evlilik qərarı alacaq şanslı bürclərdən biridir.

