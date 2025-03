Zelenski geri addım atdı - Hər şeyə razıdır

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski amerikalı həmkarı Donald Trampla Ağ evdəki görüşü barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial media hesabındakı açıqlamasında Ağ evdə keçirilən görüşün lazım olduğu kimi keçmədiyini və mədənlərlə bağlı sazişi imzalamağa hazır olduğunu bildirib. Zelenski Ukraynanın münaqişənin həlli üçün mümkün qədər tez danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirib.

Zelenski, “Faydalı qazıntılar və təhlükəsizliklə bağlı sazişə gəlincə, Ukrayna bu müqaviləni istənilən vaxt və istənilən formatda imzalamağa hazırdır. Mən bu sazişi daha böyük təhlükəsizlik və möhkəm təhlükəsizlik təminatlarına doğru bir addım kimi görürəm və onun səmərəli işləyəcəyinə ümid edirəm” - deyə bildirib.

