“Google Maps” şəkillərində əks olunan yazı müzakirələrə səbəb oldu

Los-Ancelesdəki dəmir yolu vağzalının həyətində “Google Maps” şəkillərində əks olunan “HELP” və “TRAFICO” sözləri sosial mediada müzakirə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, San Bernardino yaxınlığındakı ərazidə müşahidə olunan yazılar insan alveri şübhəsi ilə sosial media istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Los Anceles Polis İdarəsinin açıqlamasına görə, yazılar təxminən bir il əvvəl yaradılıb və hadisə yerində heç bir təhlükə yoxdur. Yerli dairələr mətnlərin ərazidəki şəxs tərəfindən dəfələrlə yazıldığını və bunun anlaşılmazlıqlara səbəb olduğunu bildirib.

Bildirilib ki, şəxs təkcə San Bernardino yaxınlığında deyil, digər ətraf mülklərdə də oxşar yazılar yazıb. Polis hadisənin insan alveri ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını vurğulayıb.

