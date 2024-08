Kərə yağının orta qiyməti 8.8 manata enib

2024-cü ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana 52 milyon 902 min ABŞ dolları dəyərində 10 min 189 ton kərə yağı idxal edilib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, bu göstərici 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 34.2% və ya 13.5 milyon dollar, həcm baxımından isə 42% və ya 3017 ton artıb. Belə ki, 2023-cü ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana 39 milyon 432 min ABŞ dolları dəyərində 7 min 172 ton kərə yağı idxal edilib.

Hesabat dövründə ölkəyə gətirilən kərə yağının bir kiloqramının orta idxal qiyməti 8.8 manat təşkil edib. Bu göstərici əvvəlki ilin müvafiq dövründə 9.30 manat idi.

Bu dövrdə ölkəyə kərə yağı əsasən İrandan (5971 ton), Yeni Zelandiyadan (2734 ton), Belarusdan (546 ton), Finlandiyadan (310 ton), Fransadan ( 130 ton ) və Almaniyadan ( 105 ton) gətirilib. Bu məhsul İrandan 7.5 manata, Yeni Zelandiyadan 10.4 manata, Belarusdan 10.3 manata, Finlandiyadan 11.70 manata, Fransada 12.5 manata, Almaniyadan isə 11.2 manata idxal edib.

Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına əsasən, bu ilin yanvar-may aylarında ölkədə kərə yağı istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.7% artaraq 11 min 335 ton təşkil edib.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycandan 17 milyon 656 min ABŞ dolları dəyərində 2989 ton kərə yağı ixrac edilib. Bu məhsulun orta ixrac qiyməti 10 manat təşkil edib və Rusiyaya (2987 ton) ixrac edilib.

