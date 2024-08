Xəzər dənizindəki təchizat gəmisində baş vermiş yanğın tam söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

Məlumatda bildirib ki, nazirliyin əməkdaşları və texnikalarla həyata keçirilmiş fasiləsiz tədbirlər sayəsində təchizat gəmisində baş vermiş yanğın tam söndürülüb.

Qeyd edək ki, təchizat gəmisində yanğın iyulun 31-də başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.