Paris 2024 Yay Olimpiya Oyunlarında tarixi qələbə qazanan cüdoçularımızın Azərbaycana qayıdacağı tarix bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 4 avqust saat 05:15-də Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanınında olacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları Hidayət Heydərov (-73 kq.) və Zelim Kotsoyev (-100 kq.) Paris 2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanıblar. Azərbaycan cüdo üzrə yarışlarda 2 qızıl medal qazanaraq ümumi hesabda və kişilər arasında ikinci yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.