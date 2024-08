Abşeronda 44 yaşlı kişinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonunda yerləşən otellərdən birində qeydə alınıb.

1980-ci il təvəllüdlü Vüsal Aqil oğlu Alıyev qonaq olduğu oteldə özünü asıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

