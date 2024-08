Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının “Planetlər və kiçik səma cisimləri” şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışan Ədalət Ətayi bu gün uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Ədalət Ətayi 73 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, alim 70-dən çox elmi məqalənin, çoxsaylı elmi-kütləvi məqalələrin, bir sıra kitabların müəllifidir. O, həmçinin məktəblər üçün “Astronomiya” dərsliyinin həmmüəlliflərindən biri olub.

