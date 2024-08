Qovrulmuş fındığın saymaqla bitməyən faydaları

Qovrulmuş fındıqların faydaları sayəsində həm damağınızı zənginləşdirmək, eyni zamanda sağlamlığınızı təsirli şəkildə qorumaq mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, saglamolun.az saytı bunu araşdırıb:

- Mütəmadi olaraq qovrulmuş fındıq istifadə edən insanlar zamanla bədən funksiyalarının daha yaxşı işlədiyini və sağlamlıqlarına müsbət təsir etdiyini asanlıqla görə bilərlər.

- Qovrulmuş fındıqların tərkibindəki yüksək qida dəyəri insanlarda ürək sağlamlığının qorunmasında təsirli olur.

- Tərkibində doymamış yağ turşuları olan qovrulmuş fındıq bu tərkibi sayəsində xolesterin səviyyəsini balanslı saxlamağa kömək edir.

- Tərkibində yüksək miqdarda lif olan qovrulmuş fındıq həzm sistemini balanslı saxlayır. Bu sayədə ishal və ya qəbizlik problemi olan insanlar qısa müddətdə bu problemi effektiv şəkildə həll edə bilərlər.

- Tərkibində antioksidanlar olan qovrulmuş fındıq hüceyrə sağlamlığına müsbət təsir edir.

- Qovrulmuş fındıq tərkibindəki vitamin dəyərləri sayəsində gün ərzində enerjili və fit qalmağınıza kömək edir.

- Qovrulmuş fındıq sümük inkişafında təsirli olduğu kimi əzələlərin inkişafına da təsirlidir.

