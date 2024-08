Dünyada bazar dəyəri ən böyük kriptovalyuta olan bitkoinin qiyməti 12,68 % azalaraq 52 912 ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Binance" məlumat yayıb.

İyulun sonunda bitkoinin qiyməti 10 iyun tarixindən bəri ilk dəfə 70 min ABŞ dollarını ötüb.

