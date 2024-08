Daimi və müvəqqəti seçki məntəqələrinin hamısı səsvermə günü tam hazır olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

O qeyd edib ki, 44 seçki məntəqəsi hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyətə başlayıb. Oradakı seçki məntəqələrinin sayı 55 olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.