"28 May"da ağ mələfəyə bürünüb qorxu saçan şəxs kimdir? - VİDEO

Bakının 28 May küçəsində üzərinə ağ mələfə bağlayıb gecə saatlarında küçəyə çıxan şəxs, ətrafdakı insanların narahatlığına səbəb olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı videogörüntü sosial şəbəkədə yayımlanıb.

Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə (DİN) sorğu ünvanladıq.

Nazirliyin Mətbuat Xidmətindən cavab olaraq bildirilib ki, yayılan görüntülərdəki vətəndaşın şəxsiyyəti artıq polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.

"O, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş N.İsmayılovdur. Vətəndaşın psixoloji vəziyyətinin yerində olmadığı nəzərə alındığından həmin şəxsin ixtisaslaşmış həkim briqadasına təhvil verilməsi və tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi təmin ediləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.