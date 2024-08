Bitkoin 10,13% bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Binance" məlumat yayıb.

Hazırda ticarət sessiyasında bitkoinin dəyəri 55,358 min dollardır.

Qeyd edək ki, ötən gün bitkoin 12,68 % ucuzlaşaraq 52 912 ABŞ dollar həddinə enmişdi.



