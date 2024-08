Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna qüvvələrinin Kursk vilayətinə hücumu barədə danışıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, o, Ukraynanın mülki təyinatlı binalara hücumunu təxribat adlandırıb:

"Kiyev növbəti dəfə genişmiqyaslı təxribat törətdi. Müxtəlif növ slihah və raketlərlə mülki obyektləri atəşə tuturlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.