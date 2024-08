“Müəllimlər üçün vahid forma tətbiq edilməsi müzakirə olunmur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Ümumi təhsilin təşkili şöbəsinin müdir müavini Nurlan İsmayılbəyli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Müəllimlər üçün hələki vahid forma tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmayıb Müəllimlərin məktəblərdə normativlərə uyğun geyinməlidir. Müəllimlərin formaları ilə bağlı hələ ki məsələ müzakirə edilmir”, - o, qeyd edib.

