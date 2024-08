Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Xəqani Aslanovun oğlu Cəsarət Aslanov faciəvi şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qeyd edək ki, Xəqani Aslanov 1992-cı ilin fevralın 26-sı Xocalıda qəhrəmancasına həlak olub.

