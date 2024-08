UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk görüşü çərçivəsində "Osiyek" (Xorvatiya) - "Zirə" görüşü start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma "Opus Arena"da keçirilir.

Oyunu yunanıstanlı Aristotelis Diamantopoulos idarə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.