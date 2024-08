Türkiyədə yayımlanan “Kim milyoner olmak ister?” proqramının aparıcısı dəyişib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, yeni mövsümdən etibarən verilişin aparıcısı tanınmış aktyor Oktay Kaynarca olacaq.

Qeyd edək ki, proqramın aparıcılığını 5 ildir Kenan İmirzalıoğlu edirdi. O, yeni seriallarda yer almaq istədiyi üçün proqramdan ayrılıb.

