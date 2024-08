Paris Yay Olimpiya Oyunlarında güləş yarışları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün sərbəst güləşçilərimiz döşək üzərinə çıxıb.

74 kq çəki dərəcəsində 1/8 final mərhələsindən mübarizəyə qoşulan təmsilçimiz Turan Bayramov albaniyalı Çermen Vəliyevlə üz-üzə gəlib.

Rəqibinə 3:4 hesabı ilə məğlub olan güləşçimiz növbəti mərhələyə yüksələ bilməyib.

