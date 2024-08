Azərbaycan güləşçisi yarımfinalda uduzdu

Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Maqomedxan Maqomedov “Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarında yarımfinal görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 97 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finala gedən yolda gürcüstanlı Givi Matçaraşvili ilə qarşılaşıb.

Rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzan M.Maqomedov sabah bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq.

Digər sərbəst güləşçi Hacı Əliyev (65 kiloqram) isə yarışı medalsız başa vurub.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın aktivində 5 medal var. Cüdoçular Hidayət Heydərov (73 kiloqram) və Zelim Kotsoyev (100 kiloqram) Olimpiya çempionu olublar, taekvondoçu Qaşım Maqomedov (58 kiloqram) və boksçu Alfonso Dominqes (92 kiloqram) gümüş, yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kiloqram) isə bürünc medala sahib çıxıblar.

